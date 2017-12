POL-DA: Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Reinheim (ots) - Am Freitagvormittag (22.12.), zwischen 10:00 und 12:00 Uhr, wurde auf dem EDEKA-Parkplatz in 64354 Reinheim, Bergstr. 1, ein geparkter, schwarzer VW Passat Kombi beschädigt. Die Beschädigungen befinden sich auf der Beifahrerseite an der hinteren Tür. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle ohne seine Daten dem Beteiligten auszuhändigen. Vermutlich handelt es sich um einen PKW, der an der linken Fahrzeugfront leicht Beschädigungen aufweisen müsste. Der Schaden an dem VW wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei in Ober-Ramstadt bittet um Hinweise unter der Tel.: 06154 - 63300. Gefertigt: PK Geißler, Pst. Ober-Ramstadt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeistation Ober-Ramstadt

Telefon: 06154 - 63300

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell