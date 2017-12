POL-GG: Zeugen gesucht nach Unfallflucht

Rüsselsheim (ots) - Erheblichen Sachschaden verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der letzten Nacht auf dem Parkplatz in der Virchowstraße im EKZ Dicker Busch II. Zwischen 02.30 Uhr und 08.45 Uhr rangierte eine unbekannte Person einen weißen Citroen JUMPER mit dem bulg. Kennzeichen BP 4629 BX auf diesem Parkplatz. Zunächst wurde durch den JUMPER beim rückwärts einparken ein Fahrzeug gestreift und danach rollte das der Unfallverursacher gegen ein weiteres geparktes Fahrzeug. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 9000 Euro. Der Verur- sacher entfernte sich unerkannt und ließ das Fahrzeug zurück, dass vermutlich als Schrottsammlerfahrzeug diente und kurzgeschlossen war. Ein Diebstahl des Fahrzeuges wurde bislang nicht angezeigt. Der JUMPER wurde sichergestellt. Die Ermittlungen nach dem Fahrer dauern an. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die etwas zum Unfallgeschehen oder zum Fahrzeugführer sagen können. Zeugen melden sich bitte unter der Tel: 06142-6960 an die Polizeistation Rüsselsheim.

