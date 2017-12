POL-DA: Geparkter Pkw beschädigt - Polizei sucht Zeugen

64367 Mühltal (ots) - In der Nacht von Freitag (22.12.2017) auf Samstag (23.12.2017) wurde am Bahnhof in 64367 Mühltal ein geparkter, silberfarbener Pkw Audi TT an der Fahrerseite beschädigt. 'Ein roter Pkw, vermutlich ein Kombi oder Van, hatte den Schaden im Zeitraum zwischen 19:00 Uhr und 00:20 verursacht. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. An der Unfallstelle konnten rote Lackanhaftungen vom Verursacherfahrzeug sichergestellt werden. Der Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei in PSt. Ober-Ramstadt bittet um Hinweise unter der Tel.: 06154 - 63300. Gefertigt: PK Reimer, Pst. Ober-Ramstadt; EPHK Bowitz, PvD

