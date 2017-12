POL-DA: Brand eines Balkons

Michelstadt (ots) - Am Sonntag, 23.12.17, 04:10 Uhr wurde die Notrufzentrale der Polizei über einen Hausbrand in der Mossauer Straße in Michelstadt informiert. Die umgehend entsandten Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei stellten vor Ort den Brand einer Balkonüberdachung fest, welcher im Begriff war, auf das Haus überzugreifen. Dies konnte durch die Einsatzkräfte der Michelstädter Feuerwehr jedoch verhindert werden. Sämtliche Bewohner des Hauses konnten unverletzt ins Freie flüchten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Brandursache ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei in Erbach hat die Ermittlungen aufgenommen.

Berichterstatter: PHK Nowotny, PSt. Erbach

Matthias Brosch, PHK und PvD

