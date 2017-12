POL-DA: Reichelsheim: Acht Kisten Bier bei Kioskeinbruch erbeutet

Reichelsheim (ots) - Auf acht Kisten Bier hatten es Unbekannte zwischen dem späten Mittwochabend (20.12.) und Donnerstagnachmittag (21.12.) bei einem Einbruch in den Lagerraum eines Kiosks in der Darmstädter Straße abgesehen. Die Täter knackten das Vorhängeschloss des Kiosklagers und ließen anschließend den Hopfensaft mitgehen. Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer 06062/953-0 in Verbindung zu setzen.

