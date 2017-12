POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Einbruch in Tierarztpraxis

Darmstadt (ots) - Eine Tierarztpraxis in der Pfungstädter Straße geriet in der Nacht zum Freitag (22.12.) in der Zeit zwischen 2.30 Uhr und 3.30 Uhr in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich mit Brachialgewalt durch die Eingangstür Zugang in die Räumlichkeiten und suchten im Anschluss nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten unter anderem Geld, einen Laptop sowie Medikamente. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen insgesamt rund 5000 Euro. Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

