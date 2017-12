POL-DA: Dieburg: 5000 Euro Schaden/Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Dieburg (ots) - Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte am Donnerstag (21.12.) in der Zeit zwischen 12.45 Uhr und 14.45 Uhr, möglicherweise beim Wenden, einen am Straßenrand in der Anton-Bruckner-Straße geparkten schwarzen Mercedes. Der Mercedes wurde an der Fahrerseite massiv beschädigt. Die Ordnungshüter schätzen den Schaden auf zirka 5000 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Dieburg unter der Telefonnummer 06071/9656-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell