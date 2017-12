POL-DA: Lorsch: 300 Meter langes Kupferseil aus Lagerhalle gestohlen

Lorsch (ots) - Ein 300 Meter langes Kupferseil entwendeten Kriminelle in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag (20.12.)und Freitagmorgen (22.12.) aus einer Lagerhalle in der Industriestraße. Die Täter verschafften sich zuvor durch eine eingeschlagene Fensterscheibe Zugang in die Halle. Den Schaden beziffern die Ermittler auf rund 2500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell