POL-DA: Riedstadt-Goddelau: 7-jähriges Mädchen an Fußgängerampel von Pkw erfasst

Riedstadt-Goddelau (ots) - Ein 7-jähriges Mädchen überquerte am Freitagmorgen (22.12.) gegen 7.30 Uhr an einer Fußgängerampel in der Starkenburger Straße, nach derzeitigem Ermittlungsstand bei Grün, die Fahrbahn und wurde hierbei von einem 54 Jahre alten Pkw-Fahrer, der von der Bahnhofstraße nach links in die Starkenburger Straße abbog, erfasst. Das Kind zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug des 54-Jährigen entstand nur geringer Schaden.

