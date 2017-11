Pfungstadt / Groß-Gerau (ots) - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Einen Ermittlungserfolg können Staatsanwaltschaft und Polizei gegen den Rauschgifthandel in Südhessen verzeichnen. Im Zuge mehrmonatigen Ermittlungen war es gelungen, einen mutmaßlichen Drogenhändler in Pfungstadt zu identifizieren. Im Zuge der weiteren Ermittlungen verdichteten sich die Hinweise, dass der Mann mit Marihuana, Kokain und Amphetaminen handeln soll. Nach weiteren intensiven Ermittlungen erfolgte am Donnerstag (16.11.2017) eine Wohnungsdurchsuchung an der neuen Anschrift des Mannes in Groß-Gerau. Dort fanden die Beamten nicht nur mehrere hundert Gramm Amphetamin und eine geringe Menge Haschisch. Auch eine scharfe Schusswaffe und Munition sowie Hieb- und Stichwaffen konnten sichergestellt werden. Da sich der 53-Jährige zum Zeitpunkt der Durchsuchung nicht in seiner Wohnung befand, fahndeten die Beamten nach ihm. Letztlich konnte er gegen 17.30 Uhr in Pfungstadt lokalisiert und festgenommen werden. Aufgrund der erdrückenden Beweislast beantragte die Staatsanwaltschaft Darmstadt einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann. Er wurde am Freitag dem Haftrichter vorgeführt und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

