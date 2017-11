POL-DA: Breuberg: Sattelzüge manipuliert/Polizei untersagt Weiterfahrt

Breuberg (ots) - Beamte vom Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Südhessen staunten nicht schlecht, als sie am Donnerstag (16.11.) zwei Sattelzüge einer Spedition aus Osteuropa einer Kontrolle in der Bahnhofstraße in Neustadt unterzogen. Beide Fahrzeuge waren mit sogenannten digitalen Fahrtenschreibern ausgestattet, welche die gesetzlichen Lenk- und Ruhezeiten dokumentieren. Bei beiden Fahrzeugen ergaben sich konkrete Anhaltspunkte dafür, dass die Fahrtenschreiber in der Art manipuliert wurden, dass im Fahrbetrieb Ruhezeit aufgezeichnet wird. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt.

Mit den Brummis wurde am Folgetag eine Fachwerkstatt aufgesucht. Eine Überprüfung dort mittels Diagnosegerät bestätigte bei einem Fahrzeug, dass dieses entsprechend der Vermutung der Beamten manipuliert wurde. Der Fahrer des anderen Fahrzeuges beschädigte vermutlich auf der Fahrt zur Werkstatt den Anschluss für das Diagnosegerät so, dass dieser zur Fehlerauslesung unbrauchbar war. Dennoch erhärte sich der Verdacht der Manipulation des Fahrtenschreibers auch bei diesem Fahrzeug. Nach Tatvorhalt räumten auch beide Fahrer die Manipulationen ein.

Weiterhin waren vermutlich vorsätzlich die Ad-Blue-Anlagen von beiden Fahrzeugen beschädigt. So spart der Unternehmer kostspielige Servicearbeiten an der Anlage und das Fahrzeug hat einen höheren Schadstoffausstoß.

Zur Sicherung des jeweiligen Strafverfahrens wurde eine vierstellige Sicherheitsleistung gegen die Fahrer erhoben. Nach der Fehlerbehebung konnten die Fahrer ihre Tour erst am späten Freitagnachmittag (17.11.) wieder fortsetzen.

