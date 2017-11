POL-DA: Neckarsteinach: 3500 Euro Schaden an Sandsteinmauer nach Unfall/Polizei sucht Zeugen

Neckarsteinach (ots) - Rund 3500 Euro Schaden entstanden an einer Sandsteinmauer im Einmündungsbereich Uhlandweg/Freudenbergstraße nach einem Verkehrsunfall in der Zeit zwischen Sonntag (12.11.) und Montag (13.11.). Ein bislang unbekanntes Fahrzeug blieb vermutlich beim Ausfahren aus der Sackgasse in Richtung Friedrich-Ebert-Straße an der Mauer hängen und verschob diese regelrecht nach vorne. Bei dem flüchtigen Verursacher könnte es sich um ein größeres silberfarbenes Fahrzeug gehandelt haben. Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an den Polizeiposten Hirschhorn unter der Telefonnummer 06272/9305-0.

