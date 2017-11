Darmstadt (ots) - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen:

Beamte des Darmstädter Rauschgiftkommissariats haben am Donnerstag (16.11.) mit Unterstützung von Kollegen der Hessischen Bereitschaftspolizei und Zivilfahndern Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus in der Kasinostraße durchsucht. Hierbei konnten sie mehrere Personen festnehmen und Rauschgift sowie Waffen sicherstellen.

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts des Drogenhandels gegen zwei 38 Jahre alte Männer waren durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt Durchsuchungsbeschlüsse für deren Wohnungen beantragt worden. Laut den Erkenntnissen der Ermittler sollen sie aus ihren Räumlichkeiten heraus Handel mit Rauschgift betrieben haben. Beide Tatverdächtigen konnten vor Ort festgenommen werden. In einem Anwesen stießen die Beamten auf rund 20 Gramm Marihuana sowie 5 Gramm Kokain.

Bei dem Polizeieinsatz konnten Zivilfahnder zudem zwei 31 und 41 Jahre alte Männer sowie eine 39-jährige Frau mit Kleinstmengen Marihuana vor dem Anwesen anhalten. Die Festgenommen, die nicht in dem Mehrfamilienhaus wohnen, waren nach Ermittlungen der Beamten aus zwei anderen Wohnungen gekommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft folgten erneut Durchsuchungsbeschlüsse für diese Anwesen. In einem Appartement stießen die Ordnungshüter auf den 40 Jahre alten Wohnungsinhaber. Bei ihm konnten 23 verkaufsfertige Plomben Marihuana, ein Beutel mit circa 35 Gramm der Droge, 25 Gramm Haschisch, Kleinstmengen Heroin und ein Klappmesser sichergestellt werden.

Dem jedoch nicht genug: Als die Einsatzkräfte den Flur betraten, versuchte ein 34 Jahre alter Mann aus Dieburg vergeblich, vor den Polizisten zu flüchten. Der mutmaßliche Grund für sein Verhalten war schnell gefunden. Bei der Festnahme ließ er einen Beutel mit rund 43 Gramm Amphetamin aus der Hand fallen. Mit dem Rauschgift wurde auch ein Jagdmesser, dass er am Gürtel trug, sichergestellt.

Gegen die Festgenommenen wurde Strafanzeigen gefertigt. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an.

