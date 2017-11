POL-DA: Birkenau: Einbrecher weckt schlafenden Bewohner/Sprung vom Balkon

Birkenau (ots) - Ein Krimineller kletterte am Donnerstag (16.11.) gegen 17.30 Uhr auf den Balkon im 1.Obergeschoss eines Hauses in der Ludwigstraße und machte sich anschließend an einem Fenster zu schaffen. Durch den von ihm verursachten Lärm und den Schein seiner Taschenlampe weckte er den dort schlafenden 78-jährigen Bewohner. Als der Mann anschließend am Fenster erschien, sprang der Einbrecher vom Balkon und suchte augenblicklich das Weite. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 entgegen.

