Dieburg (ots) - Mit mehreren Hundert Euro Bargeld entkamen bislang noch unbekannte Täter nach einem Einbruch in eine Metzgerei in der Zuckerstraße. Zwischen 18.45 Uhr am Donnerstag (16.11.) und 6.15 Uhr am folgenden Morgen drangen die Kriminellen durch eine aufgehebelte Tür in den Verkaufsraum ein. Hier entwendeten sie die Tageseinnahmen und ergriffen unerkannt die Flucht. Hinweise zu verdächtigen Personen nehmen die Ermittler der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 entgegen.

