POL-DA: Mörfelden: Sechs Spielautomaten in Gaststätte aufgebrochen

Mörfelden-Walldorf (ots) - In eine Gaststätte in der Händelstraße brachen Unbekannte in der Nacht zum Freitag (17.11.) in der Zeit zwischen 4.40 Uhr und 5.30 Uhr ein. Zunächst verschafften sich die Kriminellen gewaltsam durch die Eingangstür Zutritt in das Lokal. Anschließend brachen sie sechs Spielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Geld in noch unbekannter Höhe. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

