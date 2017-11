POL-DA: Rüsselsheim: Uhr, Münzen und Schmuck bei Einbruch erbeutet

Rüsselsheim (ots) - Durch die Terrassentür drangen Kriminelle am Donnerstag (16.11.) in der Zeit zwischen 11.00 Uhr und 18.30 Uhr in ein Wohnhaus in Haßloch im Keplerring ein. Im Anschluss durchwühlten sie in den Räumen Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Den ungebetenen Besuchern fielen Schmuck, eine Münzsammlung sowie eine Armbanduhr in die Hände. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/696-0.

