POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Mit "Drogencocktail" am Steuer

Mörfelden-Walldorf (ots) - Einen 20 Jahre alten Autofahrer stoppten Polizeibeamte in der Nacht zum Freitag (17.11.) gegen 3.00 Uhr in der Oderstraße. Rasch fiel den Ordnungshütern auf, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Drogen am Straßenverkehr teilnahm. Ein anschließender Drogentest reagierte dann auch positiv auf den vorherigen Konsum von Kokain, Cannabis und Amphetamin. Der Wagenlenker musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihm droht nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

