POL-DA: Heppenheim: Zwei Einbrüche beschäftigen Kripo

Heppenheim (ots) - Zweimal schlugen Einbrecher am Donnerstag (16.11.)zu. In der Zeit zwischen 17.00 Uhr und zirka 20.00 Uhr hebelten sie die Terrassentür eines Mehrfamilienhauses im Hambacher Tal in Unter-Hambach auf und drangen so in das Gebäude ein. Aus einer Erdgeschosswohnung entwendeten sie anschließend Bargeld. Zwischen 18.45 Uhr und 21.00 Uhr drangen Kriminelle zudem durch eine Balkontür im Obergeschoss eines Wohnhauses in der Wilhelmstraße in die Räumlichkeiten ein. Sie durchwühlten anschließend zahlreiche Zimmer. Ihnen fielen Geld und Schmuck in die Hände. Die Kriminalpolizei prüft nun, ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0.

