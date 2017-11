POL-DA: Dieburg: Münzsammlung und Tresor bei Einbruch entwendet

Dieburg (ots) - Mit einer Münzsammlung und einem Tresor machten sich Kriminelle nach einem Einbruch am Donnerstagmittag (16.11.) aus dem Staub. Zwischen 11 Uhr und 13 Uhr drangen die bislang noch unbekannten Täter auf unbekannte Art und Weise in das Anwesen in der Straße "Auf dem Frongrund" ein. Im Inneren wurden die Wohnräume im Erd- und Obergeschoss betreten. Anschließend flüchteten sie unerkannt mit ihrer Beute. Deren genauer Wert steht derzeit noch nicht abschließend fest. Das Kommissariat 21/22 nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

