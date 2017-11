POL-DA: Darmstadt: Zwei Reifensätze aus Tiefgarage gestohlen

Darmstadt (ots) - Kriminelle haben in der Zeit von Mittwochnachmittag (15.11.) bis Donnerstagnachmittag (16.11.) zwei Reifensätze in der Bartningstraße gestohlen. Gegen 16 Uhr am Donnerstag bemerkten Zeugen, dass bislang noch unbekannte Täter seit 15.30 Uhr am Vortag in die Tiefgarage eingedrungen waren. Hieraus entwendeten sie zwei Sätze Kompletträder im Wert von rund 3.000. Wegen des Umfangs der Beute gehen die Ermittler davon aus, dass die Diebe ein geeignetes Fahrzeug für den Abtransport genutzt haben. Hinweise zu verdächtigen Personen, Autos oder Transporter nehmen die Beamten der Ermittlungsgruppe Darmstadt City unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

