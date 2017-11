Darmstadt (ots) - Bislang noch unbekannte Täter hatten es in der Nacht zum Donnerstag (16.11.) auf ein Café in der Grafenstraße abgesehen. Zwischen Mitternacht und etwa 1 Uhr drangen die Kriminellen durch eine aufgebrochene Kellertür in das Anwesen in der Innenstadt ein. Im Inneren durchsuchten sie die Keller- und Lagerräume, machten nach derzeitigem Stand aber keine Beute. Die Darmstädter Kriminalpolizei (K 21/22) hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise. Wem sind verdächtige Personen aufgefallen? Die Beamten sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell