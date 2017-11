Mörlenbach (ots) - Zwei noch unbekannte Räuber haben am Mittwoch (15.11.2017) eine 63 Jahre alte Frau förmlich in die Zange genommen, um die Handtasche zu rauben. Die Männer pirschten sich kurz nach 18 Uhr von hinten an die Frau heran, die in der Panoramastraße, Höhe Bahnübergang, unterwegs war. Der eine Täter hielt den rechten Arm fest, während sein Komplize an der linken Seite die Damenhandtasche entreißen konnte. Mit der Beute flüchteten die Räuber in Richtung Innenstadt.

Die Kriminalpolizei (K 35) sucht dringend Zeugen, die den Raub oder die zwei Männer im Bereich der Innenstadt, Fürther Straße und Reisener Weg beobachtet haben. Die Gesuchten sind etwa 30 Jahre alt, schlank und dunkel bekleidet. Alle Hinweise bitte an die 06252 / 7060 melden.

