POL-DA: Weiterstadt: Zeugen nach Vorfall mit Hund und Halter gesucht

Weiterstadt (ots) - Die Ermittler der Polizei in Arheilgen suchen nach einem Vorfall am Mittwochabend (15.11.) nach Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Gegen 19 Uhr hatte ein 19 Jahre alter Mann sein Auto in der Industriestraße auf Höhe eines dortigen Einrichtungsgeschäftes geparkt und lief in Richtung Robert-Bosch-Straße. Plötzlich wurde er von hinten von einem Hund in den Arm gebissen. Erst als der Halter ihn zurückrief, ließ das Tier vom Darmstädter ab. Als dieser den Unbekannten anschließend zur Rede stellen wollte, besprüht ihn der Tatverdächtige mit einem Reizstoff.

Nachdem der 19-Jährige wieder klar sehen konnte, waren Halter und Hund verschwunden. Der Halter war auffallend groß und hatte laut Zeugenaussage ein "slawisches" Aussehen gehabt haben. Zudem wird seine Statur als normal und sein Haar als dunkel beschrieben. Sein Hund soll weiß gewesen sein und hatte vermutlich einen mit "M" beginnenden Namen.

Der 19 Jahre alte Mann erstattete heute beim 3. Polizeirevier Anzeige gegen den Unbekannten. Die Beamten deshalb suchen Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder Hinweise zu Hund oder Halter haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-3810 entgegengenommen.

