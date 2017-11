Darmstadt (ots) - Zivilfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen haben am Mittwochmittag (15.11) einen 36 Jahre alten, gesuchten Mann festgenommen. Im Rahmen der Ermittlungen konnten ihn die Beamten in einer Wohnung in der Liebfrauenstraße aufspüren. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hatte den Darmstädter wegen Drogenbesitzes zur Festnahme ausgeschrieben. Bei seiner Festnahme holte er zwei Päckchen mit über 30 Gramm Heroin aus seinen Hosentaschen. Weitere Kleinstmengen der Droge konnten daraufhin in der Wohnung entdeckt werden. Das Rauschgift wurde sichergestellt und der Festgenommene im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Hier muss er die nächsten zwei Jahre hinter Gittern sitzen. Wegen des sichergestellten Betäubungsmittels muss er sich zudem in einem neuen Ermittlungsverfahren strafrechtlich verantworten.

