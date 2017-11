POL-GG: Pkw beschädigt nach Verkehrsunfallflucht

Kelsterbach (ots) - Am Abend des 15.11.2017, in der Zeit vom 17:15 Uhr bis 23:20 Uhr wurde in der Hundert-Morgen Straße 27 in Kelsterbach, der linke Außenspiegel eines am Fahrbahnrand parkenden Pkw der Marke Nissan, Modell NV 200 beschädigt. Hinweise zum Verursacher liegen keine vor. Aus diesem Grund bitte die Polizeistation Kelsterbach um sachdienliche Hinweise.

