POL-DA: Weiterstadt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Weiterstadt (ots) - Nach einer Verkehrsunfallflucht am frühen Dienstagabend (14.11.) suchen die Beamten des 3. Polizeireviers in Darmstadt nach Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Gegen 17.30 Uhr war eine 73 Jahre alte Frau mit ihrem Fahrrad auf der Landesstraße 3094 von Worfelden kommend in Richtung Weiterstadt unterwegs. Auf Höhe der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße touchierte ein bislang noch unbekannter Verkehrsteilnehmer die Darmstädterin am hinteren Rad, wodurch diese ins Schleudern kam und stürzte. Die 73-Jährige erlitt dabei Kopfverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Verursacher flüchtete unerkannt. Hinweise zu ihm nehmen die Polizisten unter der Rufnummer 06151/969-3810 entgegen.

