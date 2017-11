Groß-Umstadt (ots) - Bislang noch unbekannte Täter hatten es in der Nacht zum Donnerstag (16.11.) auf einen VW Touran auf dem Gelände eines Autogeschäftes abgesehen. Zwischen 19 Uhr am Mittwochabend und circa 6.45 Uhr am folgenden Morgen gelangten die Kriminellen auf das Anwesen in der Höchster Straße. Hier bockten sie das Auto auf Backsteine auf, lösten die Schrauben und montierten alle Räder ab. Mit ihrer Beute, deren Wert auf circa 2.400 Euro geschätzt wird, ergriffen sie anschließend unerkannt die Flucht. Hinweise nehmen die Ermittler der Polizei in Dieburg entgegen (06071/9656-0).

