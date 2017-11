1 weiterer Medieninhalt

Münster (ots) - Nach der Sicherstellung zweier Fahrräder am Mittwochnachmittag (15.11.) suchen die Beamten der Polizei in Dieburg nach den Eigentümern. Gegen 17.40 Uhr kontrollierte eine Streife einen 33-Jährigen in der Pestalozzistraße, der zwei Fahrräder vor sich her schob. Der Mann aus Münster gab an, dass diese neben einem Sperrmüllcontainer gestanden haben sollen. Dies konnte jedoch nicht verifiziert werden. Die Ermittler suchen deshalb Zeugen oder die Eigentümer, die Hinweise zur Herkunft der Räder geben können. Die Beamten sind unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu erreichen.

