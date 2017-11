POL-DA: Otzberg: Einbrecher schlagen Scheibe ein und flüchten ohne Beute

Otzberg (ots) - Keine Beute machten bislang noch unbekannte Täter bei einem versuchten Einbruch am Mittwochvormittag (15.11.). Zwischen 9.30 Uhr und 11.30 Uhr waren die Kriminellen auf das Grundstück des Anwesens in der Krötengasse im Ortsteil Habitzheim gelangt. Hier schlugen sie ein Fenster der Balkontür ein, flüchteten dann aber, ohne in das Haus einzudringen. Vermutlich wurden sie durch die anwesenden Bewohner gestört. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Darmstädter Kripo (K 21/22) in Verbindung zu setzen (06151/969-0).

