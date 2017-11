POL-DA: Pfungstadt: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Pfungstadt (ots) - Bislang noch unbekannte Täter brachen am Mittwochmittag (15.11.) in ein Einfamilienhaus in der Eberstädter Straße ein. Zwischen 10.15 Uhr und 13.15 Uhr schlugen die Kriminelle eine Scheibe der Terrassentür ein und gelangten so in das Anwesen. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten eine noch nicht bekannte Menge an Schmuck. Mit ihrer Beute, deren Wert mehrere Hundert Euro betragen dürfte, suchten sie anschließend das Weite. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt das Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kripo entgegen (06151/969-0).

