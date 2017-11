Seeheim-Jugenheim (ots) - Unbekannte hatten es in der Nacht zum Donnerstag (16.11.) auf ein Optikergeschäft in der Straße "Am Grundweg" abgesehen. Gegen 0.20 Uhr schlugen die Kriminellen mit einem Unbekannten Gegenstand ein fußballgroßes Loch in die Scheibe des Ladens. Vermutlich wollten sie an die dahinter liegende Ware gelangen, was jedoch scheiterte. Ohne Beute ergriffen sie die Flucht. Die Ermittler der Polizei in Pfungstadt hoffen auf Zeugenhinweise (06157/9509-0).

