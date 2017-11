Brensbach (ots) - Werkzeug im Wert von gut 500 Euro sind am Dienstagabend (14.11.2017) in der Breubergstraße gestohlen worden. Zeugen sahen gegen 22.15 Uhr noch drei Männer, wie sie vom Grundstück wegliefen und in einen Ford Kombi eingestiegen sind.

Das Werkzeug wird wegen Umbauarbeiten unter einem Carport zwischengelagert. Der Frontbereich wird durch einen verschließbaren Bauzaun gesichert.

Hinweise zu den Männern und dem Ford Kombi werden von den Ermittlern in Höchst (DEG) entgegengenommen. Telefon: 06163 / 9410.

