POL-DA: Pfungstadt: Nachbar bemerkt Taschenlampen im Haus und alarmiert Polizei/Einbrecher flüchten in dunklem Audi

Pfungstadt (ots) - Weil er am Dienstagabend (14.11.) gegen 19.30 Uhr die Lichter von Taschenlampen in einem Haus in der Seeheimer Straße bemerkte, verständigte ein aufmerksamer Nachbar die Polizei. Als die Ordnungshüter eintrafen, hatten zwei Kriminelle mit einem dunkelfarbenen Audi mit vermutlich KL-Kennzeichen aber bereits das Weite gesucht. Eine Fahndung nach den Tätern mit mehreren Polizeistreifen verlief anschließend ergebnislos. Zuvor hebelten die Einbrecher ein Fenster am Gebäude auf und verschafften sich so Zutritt in die Räumlichkeiten. Sie durchsuchten mehrere Zimmer. Was genau entwendet wurde, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06151/969-0.

