POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Bewohnerin überrascht Einbrecher

Seeheim-Jugenheim (ots) - Weil die 31 Jahre alte Bewohnerin eines Wohnhauses in der Ringstraße in Malchen am Dienstagabend (14.11.) gegen 17.30 mehrere Schläge im Erdgeschoss des Hauses vernahm und anschließend eine dunkel gekleidete Person auf der Terrasse bemerkte, flüchtete der offenbar überraschte Kriminelle sofort vom Tatort. Zuvor versuchte der ungebetene Besucher gewaltsam durch die Terrassentür ins Gebäude einzudringen. Er verursachte hierbei einen Schaden von rund 3000 Euro. Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0.

