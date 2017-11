POL-DA: Roßdorf-Gundernhausen: Zwei Einbrüche "Im Feldchen"

Roßdorf (ots) - Gleich zweimal schlugen Einbrecher am Dienstagabend (14.11.) in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 18.00 Uhr "Im Feldchen" zu. Die Täter drangen jeweils über die Terrassen in zwei benachbarte Wohnhäuser ein und betraten anschließend im 1.Obergeschoss befindliche Wohnungen. Während in einem Fall nichts entwendet wurde, ließen die Täter in der zweiten Wohnung Geld, Schmuck und zwei Mobiltelefone mitgehen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

