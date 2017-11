POL-DA: Lautertal: Einbrecher in Einfamilienhäuser

Lautertal (ots) - Drei Einbruchsfälle in unterschiedlichen Ortsteilen im Lautertal beschäftigen die Ermittler des Fachkommissariats 21/ 22 in Heppenheim.

In Reichenbach, Am Kieshügel, konnten Unbekannte mehrere Ringe stehlen, nachdem sie die einzelnen Räumlichkeiten durchwühlt haben. Um in das Haus zu kommen, haben die Täter zwei rückwärtige Fenster im Erdgeschoss aufgehebelt.

Mit etwas Bargeld nahmen Ganoven in Elmshausen, Am Wingertsberg, Reißaus. Hier, wie auch in einem Haus im Rosenweg im Ortsteil Beedenkirchen wurde das Badezimmerfenster aufgebrochen.

Die Tatzeiten waren am Dienstag (14.11.2017) zwischen 8.30 Uhr und 21.20 Uhr. Wer Beobachtungen gemacht hat und Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der 06252 / 7060 bei der Kriminalpolizei.

