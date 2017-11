Bensheim (ots) - Ein Radfahrer ist am Dienstag (14.11.2017) gegen 9.15 Uhr von einem noch unbekannten Auto beim Überholvorgang erfasst und gegen einen parkenden VW Golf gedrückt worden. Der verantwortliche Fahrer setzte seinen Weg unerlaubt fort. Bei dem Unfall in der Schillerstraße, Höhe der Hausnummer 79, zog sich der 18-Jährige Bensheimer Verletzungen zu, die ambulant in einem Krankenhaus versorgt werden mussten. Bei dem Sturz wurden zudem sein schwarzes Mountainbike sowie der Außenspiegel des parkenden Autos beschädigt. Der Unfallverursacher sowie Zeugen des Überholmanövers, die Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, melden sich bitte bei der Polizeistation Bensheim. Telefon: 06251 / 84680.

