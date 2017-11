POL-DA: Babenhausen: Kriminelle erbeuten unter anderem Geld, eine Uhr und Schmuck

Babenhausen (ots) - Mit Schmuck und Bargeld haben bislang noch unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch (15.11.) nach einem Überfall das Weite gesucht. Gegen 22.30 Uhr gelangten die Kriminellen nach ersten Erkenntnissen auf ein Firmenanwesen im Südring. In dem Büro überwältigten sie den noch anwesenden 59 Jahre alten Inhaber. Unter Gewaltanwendung ließen sie sich die Schlüssel des Babenhäusers aushändigen und fesselten ihn. Anschließend verschafften sie sich Zutritt zum angrenzenden Wohnhaus sowie den Büroräumen und durchsuchten diese. Die Unbekannten entwendeten hier eine hochwertige Uhr sowie Bargeld. Auch die Wohnräume der Eltern des 59-Jährigen, die an das Firmenanwesen angrenzen, wurden mit dem Schlüssel betreten. Auch hier machte das Quartett Beute in Form von Schmuck und Bargeld.

Die Täter ergriffen schließlich mit dem Diebesgut unerkannt die Flucht. Es soll sich um vier maskierte und schwarz gekleidete Personen gehandelt haben. Wie sie zum Tatort gelangen konnten und in welche Richtung sie flohen, steht nicht fest. Der Firmeninhaber konnte sich schließlich befreien und gegen 0.30 Uhr die Polizei alarmieren. Eine Fahndung verlief jedoch ohne Erfolg. Das Kommissariat 10 in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/969-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell