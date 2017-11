POL-DA: Lampertheim: +++NACHTRAGSMELDUNG+++Keine Verletzten bei Brand in Wohnhaus-Polizei ermittelt

Lampertheim (ots) - Bei dem Brand in einem Wohnhaus in der Römerstraße am Dienstag (14.11.) gegen 16.35 Uhr(wir haben berichtet) wurde niemand verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der bei dem Feuer entstandene Schaden ist derzeit noch nicht zu beziffern.

Die Aufforderung der Polizei an die Anwohner, aufgrund der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten, wurde gegen 17.50 Uhr wieder zurückgenommen. Derzeit sind die Feuerwehrkräfte noch wegen Nachlöscharbeiten am Brandort. Das Wohnhaus ist zunächst nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner kommen vorübergehend bei Verwandten unter. Neben der Polizei und der Freiwilligen Feuerwehr Lampertheim waren auch Kräfte des DRK-Ortsverbands Lampertheim sowie vorsorglich ein Rettungswagen im Einsatz. Die Römerstraße wurde im Bereich des Brandortes wegen der Löscharbeiten für den Fahrzeugverkehr weiträumig abgesperrt.

Unsere Bezugsmeldung: http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/3787791

