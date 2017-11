POL-DA: Lampertheim: +++ERSTMELDUNG+++ Brand im Zimmer eines Wohnhauses/Polizei bittet Anwohner wegen starker Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten

Lampertheim (ots) - Gegen 16.35 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein Brand in einem Zimmer eines Wohnhauses in der Römerstraße gemeldet. Derzeit sind die Löscharbeiten durch die Feuerwehr in vollem Gange. Zur Brandursache und ob es Verletzte gibt, können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei bittet Anwohner wegen der starken Rauchentwicklung darum, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell