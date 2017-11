POL-DA: Rüsselsheim: Doppelschlag durch Wohnungseinbrecher

Rüsselsheim (ots) - Zwei Einfamilienhäuser in Königstädten gerieten in der Zeit zwischen Montagnachmittag und Montagabend (13.11.) in das Visier von Kriminellen. Zwischen 14.30 Uhr und 19.25 Uhr drangen die Täter durch eine zuvor aufgehebelte Terrassentür in ein Haus "Im Steinigrod" ein. Sie durchsuchten anschließend mehrere Zimmer und ließen hierbei diverse Pokale, Medaillen und Schmuck mitgehen. Zwischen 17.00 Uhr und 19.35 Uhr verschafften sich Einbrecher zudem durch ein eingeschlagenes Fenster Zugang in ein Wohnhaus in der Ludwig-Ramge-Straße. Es wurden nahezu alle Räume durchsucht aber nach derzeitigem Ermittlungsstand offenbar nichts entwendet. Die Kriminalpolizei prüft nun, ob zwischen den beiden Einbrüchen ein Tatzusammenhang besteht. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21/22 unter der Telefonnummer 06142/696-0.

