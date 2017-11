POL-DA: Messel: Geld bei Einbruch in Mehrfamilienhaus gestohlen

Messel (ots) - Mit Bargeld entkamen bislang noch unbekannte Täter nach dem Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Kohlweg. Gegen 8.30 Uhr am Montagmorgen (13.11.) bemerkten Zeugen die Aufbruchsspuren an der Wohnungstür und alarmierten die Polizei. Seit circa 19.45 Uhr am Vorabend waren die Kriminellen nach ersten Erkenntnissen in das Anwesen eingedrungen. Sie durchsuchten Teile der Wohnung und flohen anschließend mit ihrer Beute. Hinweise nehmen die Ermittler der Darmstädter Kripo (K 21/22) entgegen.

