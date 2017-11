POL-DA: Darmstadt: Tageseinnahmen bei Einbruch erbeutet

Darmstadt (ots) - Auf die Tageseinnahmen eines Bäckers hatten es Kriminelle bei einem Einbruch im Laufe des Wochenendes abgesehen. Gegen kurz vor 7 Uhr am Montagmorgen (13.11.) bemerkten Zeugen die Einbruchsspuren in dem Lagerraum am Ludwigsplatz und alarmierten die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen waren die bislang noch unbekannten Täter seit Samstagabend (11.11.) in den Keller eingedrungen und hatten die Tageseinnahmen in Höhe von mehreren Hundert Euro erbeutet. Zeugen, die am Wochenende Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei der Ermittlungsgruppe Darmstadt City zu melden.

