POL-DA: Roßdorf: Auto aufgebrochen und Lenkrad gestohlen

Roßdorf (ots) - Bislang noch unbekannte Täter sind am Montagmittag (13.11.) in einen geparkten BMW in den Mummelswiesen eingebrochen. Zwischen 13 Uhr und 15 schlugen die Kriminellen eine Seitenscheibe des Wagens ein und gelangten so in den Fahrzeuginnenraum. Hier hatten sie es auf das Sportlenkrad samt integriertem Airbag abgesehen. Mit ihrer Beute, deren Wert auf 1.500 Euro geschätzt wird, ergriffen sie anschließend unerkannt die Flucht. Das Kommissariat 21/22 hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugenhinweise (06151/969-0).

