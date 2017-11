POL-DA: Groß-Zimmern: Auffahrunfall in der Bertha-von-Suttner-Straße

Groß-Zimmern (ots) - Am Montag (13.11.2017) kam es gegen 13:30 Uhr in der Bertha-von-Suttner-Straße in Groß-Zimmern zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen mit zwei leichtverletzten Personen.

Nach ersten Ermittlungen wollte ein 52-jähriger Mann aus Ober-Ramstadt auf ein an die Bertha-von-Suttner-Straße angrenzendes Werkstattgrundstück abbiegen. Ein 37-jähriger Mann aus Groß-Zimmern bemerkte das Abbremsen des Vordermanns zu spät, sodass er auf das Auto auffuhr. Ein 18-jähriger Mann aus Groß-Zimmern bekam sein Auto ebenfalls nicht mehr gestoppt, sodass er dem bereits aufgefahrenen Fahrzeug auffuhr.

Der 52-jährige, sowie die 12-jährige Beifahrerin des darauffolgenden Fahrzeugs mussten nach dem Aufprall in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Alle weiteren Insassen der Fahrzeuge blieben glücklicherweise unverletzt. Der entstandene Sachschaden an allen Fahrzeugen liegt nach ersten Schätzungen bei über 6.000 Euro.

Text: Sebastian Terwesten, Polizeikommissar, Polizeistation Dieburg

