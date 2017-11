Darmstadt (ots) - Ein hilfsbereiter Senior ist am Sonntagnachmittag (12.11.2017) von zwei Trickdieben schamlos bestohlen worden. Die Männer konnten den Mann über das geöffnete Fenster dazu bewegen, sie gegen 15.15 Uhr in die Wohnung des Mehrfamilienhauses im Braunshardter Weg, hinein zu lassen. Dort gaukelten sie ihr Interesse für eine angeblich freie Wohnung vor. Um einen Vergleich haben zu können, wurde die Wohnung des Rentners genauer angeschaut. Die Genauigkeit zielte, wie sich später herausstellte, auf die Wertgegenstände des Mannes ab. Mit Dokumenten und Münzen in verschiedenen Währungen konnten die Unbekannten verschwinden.

Die Trickdiebe sind zwischen 1,70 Meter und 1,90 Meter groß. Sie waren dunkel gekleidet und hatten ihre schwarzen Haare glatt zurückgekämmt.

Wer die gesuchten Personen gesehen hat, meldet sich bitte beim Kommissariat 24. Telefon: 06151 / 9690.

