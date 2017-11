POL-DA: Bensheim/ Zwingenberg: Auf der Suche nach Autodieben Fahrraddiebe geschnappt

Bensheim/ Zwingenberg (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (12.11.2017) fahndete die Bergsträßer Polizei nach Autodieben und schnappte stattdessen drei Fahrraddiebe. Die drei jungen Männer, 22 Jahre und zwei Mal 20 Jahre alt, sollten um kurz nach 2 Uhr morgens in der Robert-Bosch-Straße in Bensheim kontrolliert werden. Die Gruppe, die zwei Fahrräder mit sich führte, nahm Reißaus. Einer von ihnen wurde im nahegelegenen Gebüsch aufgespürt. Seine Kumpels hatten wohl ein schlechtes Gewissen und kamen später selbstständig zum Kontrollort zurück. Wie sich herausstellte, hatte das Trio aus Heidelberg und Einhausen die Räder kurz vorher am Bahnhofsvorplatz sowie in der Schwanheimer Straße gestohlen. Ein Rad konnte mittlerweile seinem Besitzer ausgehändigt werden. Das zweite Velo, eine älteres Damenrad der Marke Gazelle in der Farbe Schwarz, steht noch bei der Polizeistation Bensheim unter.

Der gesuchte VW Bus, Typ T 3, konnte in der Nacht nicht mehr aufgefunden werden. Das rote Auto mit den Kennzeichen HP-VW 989, ist gegen 1.20 Uhr in der Alsbacher Straße in Zwingenberg von Unbekannten gestohlen worden.

Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug nehmen die Ermittler (DEG) in Bensheim entgegen. Ebenso kann sich der Besitzer des Damenrades bei der Polizeistation Bensheim melden. Telefon: 06251 / 84680.

