POL-DA: Höchst: Autotür an Autotür - 1000 Euro Schaden an weißen Hyundai Tucson

Höchst (ots) - Mit der Autotür ist am Samstagnachmittag (11.11.2017) auf dem Parkplatz eines Discounters in der Wernher-von Braun-Straße ein parkender Hyundai Tucson für 1000 Euro beschädigt worden. Nach Zeugenaussagen sind gegen 17.30 Uhr drei Frauen mit einem Kleinkind in einen dunklen Kleinwagen eingestiegen, der neben dem weißen Hyundai stand und losgefahren. Zuvor schlug eine Tür gegen die Fahrertür des Hyundai. Die drei Frauen sowie andere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Höchst in Verbindung zu setzen. Telefon: 06163 / 9410.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell