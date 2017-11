POL-DA: Dieburg: Silberfarbener VW Polo vor dem Haus gestohlen (DI-MS 9592)

Dieburg (ots) - Einen vor einem Wohnhaus in der Johann-Sebastian-Bach-Straße abgestellten silberfarbenen VW Polo mit dem amtlichen Kennzeichen DI-MS 9592 entwendeten Kriminelle in der Zeit zwischen Sonntagabend (12.11.) 17.00 Uhr und Montagmorgen (13.11) 8.00 Uhr. Das Fahrzeug wird vermutlich mit dem Originalschlüssel gefahren, den die Täter der Wagenbesitzerin zuvor unbemerkt entwendeten. Die Frau ließ den Schlüsselbund, an dem sich auch der Fahrzeugschlüssel befand, offenbar aus Versehen von außen an der Wohnungstür stecken. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des gestohlenen Fahrzeugs geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Dieburg unter der Telefonnummer 06071/9656-0 zu melden.

